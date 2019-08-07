Пентагон заявил об укреплении подпольной сети ИГ*

Террористическая группировка «Исламское государство»* укрепляет подпольную сеть в Сирии и Ираке, заявил генеральный инспектор Минобороны США Гленн Файн.

В отчете о ходе операции «Непоколебимая решимость» говорится, что с апреля по июль ИГ* продолжала переход от тактики удержания территорий своими силами к повстанческому движению. По информации командования, боевики осуществляли убийства, нападения смертников, а также похищения и поджоги сельскохозяйственных культур.

Отмечается, что ИГ* якобы создала «возрождающиеся ячейки» в Сирии и стремилась расширить свои командные и контрольные пункты в Ираке. В документе говорится, что террористическая организация восстанавливает свою структуру финансирования.

* Запрещенная в РФ террористическая организация