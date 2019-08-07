Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, сообщает МИД РФ
Украина должна СНГ более трехсот миллионов рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на МИД РФ.
Отмечается, что данная сумма набралась за последние пять лет - с момента, когда Киев перестал выплачивать взносы в организацию.
Во внешнеполитическом ведомстве сообщили газете, что фактическая задолженность Киева составляет более трехсот миллионов рублей. В соответствии с действующими в СНГ правилами, размер задолженности перед единым бюджетом и порядок ее погашения определяются решением Совета глав правительств организации. Данного решения пока нет.
МИД РФ отмечает, что это Украина де-юре остается полноценным участником СНГ. В частности, Киев регулярно приглашают на встречи высших уставных органов и информируют об итогах. Отмечается, что несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе из СНГ нету.
В министерстве подчеркнули, что вопрос о продолжении работы Украины в СНГ полностью зависит от политической воли новых киевских властей.