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Ракета Falcon 9 стартовала с коммуникационным спутником

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3:34   7 Августа 2019
Весь мир

Ракета Falcon 9 стартовала с коммуникационным спутником

Ракета Falcon 9 стартовала с коммуникационным спутником

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала во Флориде с израильским коммуникационным спутником Amos-17.

Ракета была запущена с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 02:24 мск. Для первой многоразовой ступени Falcon 9 это третий запуск.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с израильским коммуникационным спутником Amos-17, трансляцию запуска ведет компания SpaceX. На этот раз SpaceX не планирует сохранять первую ступень, но вновь попробует вернуть носовой обтекатель ракеты. Решение не сохранять первую ступень связано с тяжестью спутника, на отправку которого будут использованы все ресурсы ракеты.

Amos-17 должен заменить запущенный восемь лет назад спутник Amos-5, связь с которым была утрачена в 2015 году. Новый спутник расширит покрытие Spacecom на территории Африки, на Ближнем Востоке и в Европе.

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Автор: Олег Королев
#falcon 9

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