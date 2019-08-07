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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине

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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине

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3:16   7 Августа 2019
Россия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине

Шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на Сахалине. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Дорожная авария произошла утром в среду на 133 километре дороги Южно-Сахалинск - Оха.

По предварительной информации, водитель грузовика повернул в сторону от правой обочины, не убедившись в безопасности при маневре. В результате с ним столкнулся пассажирский автобус, ехавший в попутном направлении.

В результате инцидента пострадали шесть человек. О погибших сведений не поступало. На месте ДТП работает оперативно-следственная группа.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве сообщает, что травмы различной тяжести получили 12 человек, восемь из которых госпитализированы. В салоне автобуса находился 21 пассажир.

В середине июня шесть человек пострадали из-за опрокидывания автобуса на 26-м километре дороги А-392 «Южно-Сахалинск - Холмск».

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Автор: Олег Королев
#дтп #сахалин

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