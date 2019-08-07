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 Мединский показал Тарантино Кремль

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Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией украинских властей

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 ДНР сообщает об экстренном развертывании войск ВСУ под Мариуполем

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Ракета Falcon 9 стартовала с коммуникационным спутником

Ракета Falcon 9 стартовала с коммуникационным спутником

 Мединский показал Тарантино Кремль

Мединский показал Тарантино Кремль
2:43   7 Августа 2019
Весь мир

Мединский показал Тарантино Кремль

Мединский показал Тарантино Кремль

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский встретился с американским американским режиссером Квентином Тарантино, сообщается на странице Instagram российского министра.

Ранее пресс-служба компании Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing сообщила, что Тарантино прибудет в Москву и лично представит свой фильм «Однажды... в Голливуде». Премьера состоится в среду, 7 августа.

Мединский провел для Тарантино экскурсию по внутренней территории Кремля. Министр показал такие знаменитые памятники искусства, как Царь-колокол и Царь-пушка. Также он провел режиссера в Большой Кремлевский дворец, продемонстрировав убранство Георгиевского зала.

Фильм «Однажды... в Голливуде» рассказывает о событиях, произошедших на закате «золотого века» американской киноиндустрии в 1969 году. В главных ролях - Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.

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Автор: Олег Королев
#кремль #мединский #тарантино

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