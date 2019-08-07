Мединский показал Тарантино Кремль

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский встретился с американским американским режиссером Квентином Тарантино, сообщается на странице Instagram российского министра.

Ранее пресс-служба компании Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing сообщила, что Тарантино прибудет в Москву и лично представит свой фильм «Однажды... в Голливуде». Премьера состоится в среду, 7 августа.

Мединский провел для Тарантино экскурсию по внутренней территории Кремля. Министр показал такие знаменитые памятники искусства, как Царь-колокол и Царь-пушка. Также он провел режиссера в Большой Кремлевский дворец, продемонстрировав убранство Георгиевского зала.

Фильм «Однажды... в Голливуде» рассказывает о событиях, произошедших на закате «золотого века» американской киноиндустрии в 1969 году. В главных ролях - Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.