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2:29   7 Августа 2019
Весь мир

Полиция США задержала россиянина, подозреваемого в контрабанде оружия

Полиция США задержала россиянина, подозреваемого в контрабанде оружия

Бруклинская прокуратура предъявила обвинения россиянину Владимиру Кузнецову в нелегальном вывозе комплектующих для оружия в Россию, сообщается на сайте прокуратуры.

Отмечается, что Кузнецов подозревается в нелегальном вывозе частей стрелкового оружия в РФ, в том числе элементов для сбора винтовок. Россиянин умышленно указывал неверное описание содержимого посылок, скрывая эти комплектующие.

Обвинение полагает, что с февраля 2017 года проживающий в Бруклине 58-летний Кузнецов и другие участники сговора вывозили комплектующие, запрещенные к вывозу. Детали отправлялись обычной почтой.

Согласно пояснительной записке, правоохранители узнали о данной схеме в в мае 2017 года. Обнаружив в одном из отправлений несоответствие содержимого описанию, полицейские узнали историю онлайн-заказов Кузнецова, где нашли найденные в посылке предметы. В качестве отправителя фигурировал не только Кузнецков, но и его супруга.

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Автор: Олег Королев
#сша #контрабанда

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