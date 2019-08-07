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2:04   7 Августа 2019
Весь мир

Северокорейский лидер назвал пуски ракет предупреждением для США

Северокорейский лидер назвал пуски ракет предупреждением для США

Глава КНДР Ким Чен Ын назвал последние пуски ракет предупреждением Вашингтону и Сеулу, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер заявил, что демонстрационный запуск будет возможностью послать адекватное предупреждение совместным военным учениям, которые на данный момент проводят США и Южная Корея.

Накануне южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян во вторник утром в четвертый раз за две недели произвел пуск баллистических ракет малой дальности. По их данным, пуски прошли из провинции Хванхэ-Намдо.

СБ ООН требует от КНДР прекращения разработки и пусков баллистических ракет, угрожая ужесточением международных санкций. Пхеньян не согласен с данными требованиями, но добровольно взял на себя обязательство не проводить испытания баллистических ракет большой дальности.

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Автор: Олег Королев
#сша #кндр

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