Северокорейский лидер назвал пуски ракет предупреждением для США

Глава КНДР Ким Чен Ын назвал последние пуски ракет предупреждением Вашингтону и Сеулу, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер заявил, что демонстрационный запуск будет возможностью послать адекватное предупреждение совместным военным учениям, которые на данный момент проводят США и Южная Корея.

Накануне южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян во вторник утром в четвертый раз за две недели произвел пуск баллистических ракет малой дальности. По их данным, пуски прошли из провинции Хванхэ-Намдо.

СБ ООН требует от КНДР прекращения разработки и пусков баллистических ракет, угрожая ужесточением международных санкций. Пхеньян не согласен с данными требованиями, но добровольно взял на себя обязательство не проводить испытания баллистических ракет большой дальности.