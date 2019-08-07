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1:44   7 Августа 2019
Россия

СМИ сообщают о задержании вероятного убийцы шансонье Михаила Круга

СМИ сообщают о задержании вероятного убийцы шансонье Михаила Круга

Правоохранители привезли в дом Михаила Круга, расположенный в Твери, подозреваемого в его убийстве. Об этом сообщает местный портал Tverigrad, ссылаясь на сестру певца Ольгу Медведеву.

По ее словам, возможного убийцу привозили в дом для проведения следственного эксперимента, в ходе которого она была в соседнем доме.

Медведева рассказала, что ее предупредили заранее. Женщину попросили убрать из дома лишние вещи и острые предметы.

Она рассказала, что неизвестного ей человека привезли в наручниках. Родственница Круга не знает, что затем происходило в доме.

Ранее дом, в котором жил Круг, оцепили. на месте работала Росгвардия, Следственный комитет РФ, ОМОН и полиция. После следственного эксперимента оцепление было снято.

Певец Михаил Круг был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Преступление до сих пор не раскрыто.

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Автор: Олег Королев
#тверь

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