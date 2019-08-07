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Третья фаза военных учений стартует в Венесуэле
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 ДНР сообщает об экстренном развертывании войск ВСУ под Мариуполем

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 Третья фаза военных учений стартует в Венесуэле

Третья фаза военных учений стартует в Венесуэле
1:32   7 Августа 2019
Весь мир

Третья фаза военных учений стартует в Венесуэле

Третья фаза военных учений стартует в Венесуэле

Заключительный этап военных учений в Венесуэле начнется в среду и продлится до конца августа.

Учения, которых участвуют около миллиона человек, начались 24 июля. Они проходят во всех видах войск, включая народное ополчение.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что третья фаза будет посвящена борьбе с трансграничной преступностью.

Последний раз крупные военные учения, названные Angostura, проводились в Венесуэле в середине февраля, на фоне попыток оппозиции совершить госпероворот. Тогда Мадуро заявил об их успехе.

Учения Angostura проходили с 10 по 15 февраля. По словам Мадуро, они стали самыми масштабными и крупными из всех, что проводила страна за свою двухсотлетнюю историю.

Ранее на брифинге постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что Каракас просит СБ ООН и генсека организации вмешаться и предпринять шаги в связи с нарушающими международное право действиями США в отношении Боливарианской республики.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #военные учения

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