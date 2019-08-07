Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией украинских властей

Руководитель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук считает, что функцию обмена пленными должен выполнять исключительно Киев.

Последний обмен пленными между Донбассом и Киевом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжаться.

На своей странице в Twitter политик написал, что все касающиеся обмена вопросы - исключительно функция власти, которая должна сейчас возглавить этот процесс.

По словам Медведчука, за годы конфликта на востоке Украины ему удалось организовать освобождение 489 человек с одной стороны и около тысячи по другую сторону линии соприкосновения.

Ранее Медведчук заявил, что станет союзником любой политической силы, желающей мира в Донбассе. По его словам, оппозиция готова поддержать в данном вопросе любую партию, независимо от фракции или идеологии.