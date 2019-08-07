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ДНР сообщает об экстренном развертывании войск ВСУ под Мариуполем

ДНР сообщает об экстренном развертывании войск ВСУ под Мариуполем

 Командование ДНР сообщило, что ВСУ перекладывают ответственность за небоевые потери

Командование ДНР сообщило, что ВСУ перекладывают ответственность за небоевые потери
Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку

Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку

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Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в штате Луизиана
0:40   7 Августа 2019
Весь мир

Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку

Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку

Пресс-секретарь американского посольства в Москве подтвердил сообщения об уходе посла Джона Хантсмана в отставку.

Ранее газета Salt Lake Tribune обнародовала копию письма дипломата, датированного пятым августом. В нем дипломат сообщает американскому президенту Дональду Трампу об уходе с занимаемой должности с третьего октября.

Представитель американской дипмиссии в комментарии РБК подтвердил, что именно это письмо отправил посол.

Хантсман стал главой дипмиссии США в Москве в 2017 году. Сообщалось, что он дал согласие на двухлетнюю командировку, после чего намеревался вернуться на родину.

Издание Atlantic, ссылаясь на четыре источника, пишет, что дипломат планирует выдвинуть свою кандидатуру на должность губернатора штата Юта, которые он уже возглавлял с 2004 по 2009 год.

В марте российский сенатор Алексей Пушков назвал посла США в РФ Джона Ханстмана вестником плохих новостей, поскольку все его призывы к сотрудничеству опровергаются действиями американской стороны.

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Автор: Олег Королев
#хантсман #посольство сша в рф

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