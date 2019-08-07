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ДНР сообщает об экстренном развертывании войск ВСУ под Мариуполем

ДНР сообщает об экстренном развертывании войск ВСУ под Мариуполем

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0:21   7 Августа 2019
Ближнее зарубежье

ДНР сообщает об экстренном развертывании войск ВСУ под Мариуполем

ДНР сообщает об экстренном развертывании войск ВСУ под Мариуполем

Украинская армия начала непосредственную подготовку к активным боевым действиям против ДНР, сообщили в управлении Народной милиции самопровозглашенной республики.

В экстренном сообщении говорится, что разведка ДНР получила сведения о приведении в высшую степень боевой готовности и выдвижении на передовые позиции частей ВСУ на Мариупольском направлении.

Согласно сведениям Народной милиции ДНР, на огневые позиции вышли подразделения 406-й артиллерийской бригады ВМС Украины в районах населенных пунктов Терновое, Кирово и Андреевка.  Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись к линии разграничения.

Отмечается, что в Мариуполе по тревоге был поднял полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады. Украинские военные выдвинулись  в район сосредоточения на севере города.

Также ВСУ усилили активность бепилотников, ведущих воздушную разведку. На данный момент ополченцы уничтожили два БПЛА.

В ДНР заявили, что расценивают данные действия как непосредсвенную подготовку к активным боевым действиям.

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Автор: Олег Королев
#украина #всу #днр

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