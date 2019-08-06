Около 10 тысяч туристов оформили электронную визу в Калининград за месяц

Об этом сообщил министр культуры и туризма Калининграда Андрей Ермак. Он рассказал, что рассчитывал примерно на такую цифру за весь год, а получилось так, что около 10 тысяч человек получили электронные визы чуть более чем за месяц.

Ермак отметил, что ожидает до конца года хороший прогноз. Он также объяснил, что электронной визой пользуются именно туристы, которые решили воспользоваться шансом бесплатно посетить Калининградскую область и Россию.

Выдавать электронные визы иностранцам для бесплатного въезда в регион начали с 1 июля текущего года. Такую визу могут получить жители 53 стран мира. Разрешение на пребывание в России действует 30 дней, а на территории Калининградской области беспрерывно можно находиться в течение восьми дней.