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 Названа причина смерти fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер

Названа причина смерти fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер
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22:36   6 Августа 2019
Россия

Названа причина смерти fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер

Названа причина смерти fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер

Алла Вербер скончалась от инфаркта. Об этом рассказал ее друг и журналист Олег Шаран агентству городских новостей «Москва».

Также ранее в СМИ появилась информация о том, что Вербер госпитализировали накануне. 61-летняя женщина скончалась в Италии.

Должность fashion-директора ЦУМа Вербер получила в 2003 году. Она занималась закупкой товара для престижных российских магазинов и формировала новые коллекции. Благодаря Вербер в Москве появились бутики люксовых брендов Dolce 'n Gabbana, Gucci, Prada, Brioni.

Телеведущая Ксения Собчак назвала Вербер очень талантливой женщиной.

Работники fashion-индустрии остро отреагировали на уход Вербер. Так, историк моды Александр Васильев назвал ее смерть трагедией. Владислав Лисовец отметил, что ее не испортили деньги и она была очень душевным человеком.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #общество #цум

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