Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в штате Луизиана

В американском городе Батон-Руж в штате Луизиана сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения о стрельбе в супермаркете Walmart. Об этом рассказали на местном телеканале WAFB.

О происшествии сообщили очевидцы. Полиция не связывает инцидент с массовыми расстрелами, как это случилось ранее в Огайо и Техасе.

К предполагаемому месту стрельбы направили все свободные подразделения полиции. По данным полиции, стрелок уже покинул место происшествия.

Позже в Twitter появилось видео, на котором полиция задержала предполагаемого стрелка.

Possibly the shooting suspect at Baton Rouge Walmart. Driving past Walmart on Burbank where police had a man on ground. Have no clue if person is suspect, but guns were drawn. Will update if possible pic.twitter.com/aW4fGDNX2B — Hoss Communications (@MikeHossComm) August 6, 2019

Известно, что в инциденте пострадал один человек.

Случаи массовых расстрелов произошли в начале августа в Техасе и Огайо. Жертвами стрельбы стали 29 человек.

В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник расстрелял посетителей ТЦ, что привело к гибели 20 человек. Спустя день, 4 августа, в Дейтоне стрелок начал стрелять по людям на улице, убив 9 человек и ранив 26.