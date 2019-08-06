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Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в штате Луизиана

Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в штате Луизиана

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22:08   6 Августа 2019
Весь мир

Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в штате Луизиана

Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в штате Луизиана

В американском городе Батон-Руж в штате Луизиана сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения о стрельбе в супермаркете Walmart. Об этом рассказали на местном телеканале WAFB.

О происшествии сообщили очевидцы. Полиция не связывает инцидент с массовыми расстрелами, как это случилось ранее в Огайо и Техасе.

К предполагаемому месту стрельбы направили все свободные подразделения полиции. По данным полиции, стрелок уже покинул место происшествия.

Позже в Twitter появилось видео, на котором полиция задержала предполагаемого стрелка.

Известно, что в инциденте пострадал один человек.

Случаи массовых расстрелов произошли в начале августа в Техасе и Огайо. Жертвами стрельбы стали 29 человек.

В техасском городе Эль-Пасо злоумышленник расстрелял посетителей ТЦ, что привело к гибели 20 человек. Спустя день, 4 августа, в Дейтоне стрелок начал стрелять по людям на улице, убив 9 человек и ранив 26.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #происшествия #стрельба #весь мир

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