Командование ДНР сообщило, что ВСУ перекладывают ответственность за небоевые потери

Руководство украинской армии продолжает попытки обвинить вооруженные силы ДНР в гибели своих военных, сообщается на сайте оперативного командования ДНР.

Отмечается, что 6 августа в ходе проведения инженерных работ в районе населенного пункта Орловское вблизи Павлополя погибли четверо украинских военных из 36-й бригады морской пехоты. Их командование попыталось переложить ответственность за их смерть на силы ДНР, чтобы скрыть свою безответственность и неспособность создать безопасные условия для своих военных.

Однако военные погибли в четырех километрах от линии соприкосновения, куда выстрел противотанкового гранатомета долететь не мог, отмечается в официальном заявлении представителя УНМ ДНР.

Украинская сторона намеренно пытается переключить внимание общественности со своих преступлений, совершенных в понедельник в Горловке. Так, от обстрелов ВСУ пострадали три дома и школа.