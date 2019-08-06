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Командование ДНР сообщило, что ВСУ перекладывают ответственность за небоевые потери

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21:56   6 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Командование ДНР сообщило, что ВСУ перекладывают ответственность за небоевые потери

Командование ДНР сообщило, что ВСУ перекладывают ответственность за небоевые потери

Руководство украинской армии продолжает попытки обвинить вооруженные силы ДНР в гибели своих военных, сообщается на сайте оперативного командования ДНР.

Отмечается, что 6 августа в ходе проведения инженерных работ в районе населенного пункта Орловское вблизи Павлополя погибли четверо украинских военных из 36-й бригады морской пехоты. Их командование попыталось переложить ответственность за их смерть на силы ДНР, чтобы скрыть свою безответственность и неспособность создать безопасные условия для своих военных.

Однако военные погибли в четырех километрах от линии соприкосновения, куда выстрел противотанкового гранатомета долететь не мог, отмечается в официальном заявлении представителя УНМ ДНР.

Украинская сторона намеренно пытается переключить внимание общественности со своих преступлений, совершенных в понедельник в Горловке. Так, от обстрелов ВСУ пострадали три дома и школа.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #всу #происшествия #днр #политика

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