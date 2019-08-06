Жириновский нашел американский след в незаконных митингах в Москве

Незаконные протестные акции, устраиваемые недопущенными до выборов кандидатами в Мосгордуму, создают угрозу для жизни и здоровья граждан, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Особенно в том случае, когда в избирательную кампанию вмешиваются представители других стран, подчеркнул политик.

В столице за последние несколько недель прошло несколько несанкционированных митингов. ЛДПР выступает за свободные выборы, но в этот раз стало очевидным вмешательство иностранных государств во внутренние дела России.

Жириновский выразил мнение, что Госдума должна провести заседания комитетов и пригласить представителей тех стран, чьи посольства грубо вмешались в происходящее.

В качестве примера лидер партии привел публикацию американским посольством в России маршрута движения несанкционированной акции в Москве или призыв немецкого телеканала Deutsche Welle «Москва выходи!».

«В США уже несколько лет шумят, что мы якобы вмешались в их выборы. А то, что они делают, это — не прямое вмешательство?», - отметил лидер ЛДПР.

Жириновский отметил, что даже во времена первых президентских выборов в России в 1991 году в страну приехало множество американских чиновников, которые курировали отдельных кандидатов.

«Мы не допустим иностранного вмешательства в дела нашей страны. Мы не допустим оранжевой революции, Москва ‒ не Киев», ‒ заключил Жириновский.

Напомним, что в Москве 27 июля и 3 августа состоялись неразрешенные городскими властями митинги. Многие политики и эксперты считают, что представители оппозиции, устраивающие сборища провокаторов, работают по указке Запада и отрабатывают деньги западных спонсоров. Ряд кандидатов, в числе которых и ставленники Алексея Навального, не допустили до выборов из-за брака в подписных листах. Так, у бывшего кандидата в МГД, юриста ФБК Любови Соболь в подписных листах нашли повторы, подписи умерших людей и даже автографы несуществующих москвичей. Всего у Соболь выявили 14% рисованных подписей при допустимых 10% брака.