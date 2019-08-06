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 Подделавшая подписи Соболь вновь получила отказ в регистрации на выборы в МГД

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20:52   6 Августа 2019
Россия

Подделавшая подписи Соболь вновь получила отказ в регистрации на выборы в МГД

Подделавшая подписи Соболь вновь получила отказ в регистрации на выборы в МГД

Экс-кандидат в МГД Любовь Соболь, подделавшая подписи за свое выдвижение в поданных документах и использовавшая подписи мертвецов в своих подписных листах, получила окончательный отказ ЦИК в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании 6 августа обвинила Соболь и еще 18 незарегистрированных из-за бракованных подписей кандидатов в шантаже посредством митингов, которые были организованы ими еще до объявления результатов проверки подписей всеми избиркомами.

Напомним, после первичного отказа избиркома регистрировать кандидатами Илью Яшина, Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова из-за обнаруженных нарушений в подписных листах, бывшие кандидаты начали организацию несанкционированных протестных мероприятий, проигнорировав компромиссный шаг властей согласовать протестный митинг на другую дату. О последствиях в виде административных штрафов и арестов предупреждал москвичей глава ГУ МВД Олег Баранов за день до несанкционированной акции.

Подделавшая подписи Соболь вновь получила отказ в регистрации на выборы в МГД

Юрист так называемого «ФБК» так увлеклась играми в политику, что совсем забыла о собственной дочери. Она совсем не занимается ее воспитанием, но активно использует в качестве «живого щита», чтобы избегать наказнания за нарушение законодательства РФ: ведь наличие ребенка защищает женщину от административного ареста, а условное наказание в таких случаях распространенная альтернатива уголовному. 

Против Соболь уже заведены четыре административных дела — два по статье 20.2 КоАП за организацию незаконных митингов и два по статье 19.3 за неисполнение законных требований полиции.

Подделавшая подписи Соболь вновь получила отказ в регистрации на выборы в МГД

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Автор: Тимофей Булочкин
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