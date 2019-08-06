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20:35   6 Августа 2019
Россия

Памфилова обвинила Соболь и еще 18 экс-кандидатов в шантаже избиркомов беспорядками

Памфилова обвинила Соболь и еще 18 экс-кандидатов в шантаже избиркомов беспорядками

Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании во вторник, 6 августа, обвинила подделавшую подписи Любовь Соболь и еще 18 экс-кандидатов в Мосгордуму в шантаже посредством митингов до объявления результатов проверки подписных листов всеми избиркомами.

Ранее сообщалось, что Соболь намерена опровергнуть официальную экспертизу ее подписных листов проведением «независимой» экспертизы. По словам ее представителей, проверкой подписей занималось бюро независимой экспертизы «Версия».

Памфилова отметила, что МВД и Минюст проанализировали рынок услуг почерковедческих организаций в Москве. Выяснилось, что на проверку подписей за Соболь ушло бы 3,5 миллиона рублей и понадобилась бы неделя.

Памфилова обвинила Соболь и еще 18 экс-кандидатов в шантаже избиркомов беспорядками

Напомним,  отказ в регистрации кандидатом в депутаты МГД Соболь получила из-за большого количества брака в подписях. Почерковеды от избиркома выяснили, что в ее подписных листах присутствуют дубли, подписи умерших людей и даже автографы несуществующих москвичей. Всего у Соболь выявили 14% «липовых» подписей при допустимых 10% брака.

Не смотря на законность отказа, Соболь и другие «независимые» кандидаты решили добиться допуска к выборам с помощью незаконных митингов. 3 августа суд оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей за повторную организацию незаконного митинга и призывы к беспорядкам. Всего следствие  возбудило следствие против Соболь четыре административных дела.

Памфилова обвинила Соболь и еще 18 экс-кандидатов в шантаже избиркомов беспорядками

Наличие пятилетней дочери защищает протеже Алексея Навального от административного ареста  — по российским законам, наказание за «уголовку» для матери малолетнего ребенка может быть вовсе отменено или заменено на условное.

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Автор: Саида Габиева
#выборы #цик #памфилова #соболь

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