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Сенатор Морозов назвал уходящего Хантсмана поборником русофобской линии

Сенатор Морозов назвал уходящего Хантсмана поборником русофобской линии

 В МИД РФ прокомментировали отставку Хантсмана с поста посла США в России

В МИД РФ прокомментировали отставку Хантсмана с поста посла США в России
20:35   6 Августа 2019
Весь мир

Сенатор Морозов назвал уходящего Хантсмана поборником русофобской линии

Сенатор Морозов назвал уходящего Хантсмана поборником русофобской линии

Член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал «Политике Сегодня» уход с поста посла США Джона Хантсмана. Сенатор напомнил, что пребывание Хантсмана в России пришлось на два года самых напряженных отношений между Соединенными штатами и РФ.

«Как страна мы не чувствовали, что представитель США в Москве хочет потепления в отношениях и диалога. Он уходит — и пускай уходит. Наверное, пришло время других дипломатов и политиков, которые посмотрят на ситуацию иначе», — без дрожи в голосе проговорил Морозов.

Сенатор уточнил, беседуя с корреспондентом, что Хантсман ему ничем не запомнился.

«Мне он абсолютно ничем не запомнился. Был непримечателен. Он был поборником русофобской линии», — считает Морозов.

Джон Хантсман пробыл на посту посла США в России два года. Он не был кадровым дипломатом: не знал русский язык и не был специалистом по РФ. В Москве Хантсман будет находиться до 3 октября 2019 года. Кто его заменит — правительство США пока не сообщило.

Сенатор Морозов назвал уходящего Хантсмана поборником русофобской линии

Хантсман заявил об уходе после того, как посольство США в Москве, как сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова, опубликовало маршруты движения протестующих на незаконном марше с указанием, когда начнется мероприятие и когда закончится. По ее словам, «90% этой информации как раз-таки призывало людей подключиться к этому мероприятию». 

«Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела»,  — отметила Захарова.

Для американцев отставка посла не была неожиданностью. Недавно супруга дипломата Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за материал о грядущей отставке ее мужа. В нем говорилось о том, что посол и его жена намерены провести прощальный тур, который будет включать в себя ужин с другими дипломатами и с теми, кто также намеревается покинуть Россию. 

«Я редко высказываюсь о некорректных публикациях СМИ, — я переносила их годами, так как это часть публичной жизни. <...> Но статья, которую делали три репортера, которые даже не являются членами московского бюро [CNN], лицемерна», — возмутилась миссис Хантсман.

По возвращении на Родину Хантсман собирается закончить с дипломатической карьерой и вернуться в политику, став кандидатом в губернаторы штата Юты.

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Автор: Валерия Крутецкая
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