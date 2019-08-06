Сенатор Морозов назвал уходящего Хантсмана поборником русофобской линии

Член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов прокомментировал «Политике Сегодня» уход с поста посла США Джона Хантсмана. Сенатор напомнил, что пребывание Хантсмана в России пришлось на два года самых напряженных отношений между Соединенными штатами и РФ.

«Как страна мы не чувствовали, что представитель США в Москве хочет потепления в отношениях и диалога. Он уходит — и пускай уходит. Наверное, пришло время других дипломатов и политиков, которые посмотрят на ситуацию иначе», — без дрожи в голосе проговорил Морозов.

Сенатор уточнил, беседуя с корреспондентом, что Хантсман ему ничем не запомнился.

«Мне он абсолютно ничем не запомнился. Был непримечателен. Он был поборником русофобской линии», — считает Морозов.

Джон Хантсман пробыл на посту посла США в России два года. Он не был кадровым дипломатом: не знал русский язык и не был специалистом по РФ. В Москве Хантсман будет находиться до 3 октября 2019 года. Кто его заменит — правительство США пока не сообщило.

Хантсман заявил об уходе после того, как посольство США в Москве, как сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова, опубликовало маршруты движения протестующих на незаконном марше с указанием, когда начнется мероприятие и когда закончится. По ее словам, «90% этой информации как раз-таки призывало людей подключиться к этому мероприятию».

«Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — отметила Захарова.

Для американцев отставка посла не была неожиданностью. Недавно супруга дипломата Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за материал о грядущей отставке ее мужа. В нем говорилось о том, что посол и его жена намерены провести прощальный тур, который будет включать в себя ужин с другими дипломатами и с теми, кто также намеревается покинуть Россию.

«Я редко высказываюсь о некорректных публикациях СМИ, — я переносила их годами, так как это часть публичной жизни. <...> Но статья, которую делали три репортера, которые даже не являются членами московского бюро [CNN], лицемерна», — возмутилась миссис Хантсман.

По возвращении на Родину Хантсман собирается закончить с дипломатической карьерой и вернуться в политику, став кандидатом в губернаторы штата Юты.