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20:42   6 Августа 2019
Россия

Соболь не показала нанятым почерковедам оригиналы поддельных подписей

Соболь не показала нанятым почерковедам оригиналы поддельных подписей

Председатель ЦИК Элла Памфилова обсудила с представителем незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любови Соболь механизм якобы независимой экспертизы, которой подверглись признанные фальшивыми подписи.

Представитель Соболь на заседании ЦИК сообщил, что проверкой подписей занималось бюро независимой экспертизы «Версия».

По словам Памфиловой, МВД и от Минюст проанализировали рынок услуг почерковедческих организаций в Москве. Она отметила, что в среднем на рынке услуг проверка первой подписи стоит 11 тысяч рублей и по 5 тысяч рублей за каждую следующую. На проверку подписей за Соболь ушло бы 3,5 миллиона рублей и понадобилась бы неделя.

Также выяснилось, что организации, которые занимаются проверкой подписей, отказываются работать с электронными копиями подписей в связи со сложностью работ. Копии не могут указать на все признаки подлинности, для вынесения заключения нужны оригиналы документов, подчеркнула Памфилова.

Бюро «Версия» проверяло копии подписных листов Соболь двое суток, уточнила глава Центризбиркома.

Ранее сообщалось, что Соболь намерена опровергнуть официальную экспертизу ее подписных листов проведением «независимой» экспертизы. 

Напомним, что отказ в регистрации кандидатом в депутаты МГД Соболь получила из-за большого количества брака в подписях. Почерковеды от избиркома выяснили, что в ее подписных листах присутствуют дубли, подписи умерших людей и даже автографы несуществующих москвичей. Всего у Соболь выявили 14% «липовых» подписей при допустимых 10% брака.

Не смотря на законность отказа в регистрации, Соболь и другие так называемые кандидаты решили добиться допуска к выборам с помощью проведения незаконных митингов. 3 августа суд оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей за повторную организацию незаконного митинга и призывы к беспорядкам.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #цик #памфилова #общество #мосгордума #соболь

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