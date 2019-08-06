СК завел два дела против родителей, пришедших на незаконный митинг в Москве с младенцем

Следственный комитет возбудил два уголовных дела против родителей, которые участвовали в незаконной акции в Москве 27 июля. Они передали своего годовалого ребенка одному из координаторов митинга, чтобы тот прошел через оцепление силовиков.

Как пишет Telegram-канал Mash, речь идет про две статьи — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности». Супружеской паре грозит тюремный срок до трех лет и лишение родительских прав. Член штаба экс-кандидата Любови Соболь Сергей Фомин, который активно призывал толпу к массовым беспорядкам 27 июля, использовал младенца супругов в качестве живого щита.

Фанат Соболь попытался «спрятаться» от полиции необычным способом: когда сотрудники начали задерживать зачинщиков несогласованного шествия, он взял на руки младенца, притворился отцом и спокойно прошел через оцепление. Сейчас Фомина объявил в розыск СК РФ.

Напомним, несанкционированный митинг в центре Москвы прошел 27 июля. Независимые кандидаты, не допущенные до выборов в Мосгордуму, призвали россиян оказать им поддержку. Поводом для отказа в регистрации на выборы стало превышение допустимого количества недействительных подписей.

Среди таких экс-кандидатов оказалась и Соболь.Она и вовсе сдала в столичный избирком подписные листы, заполненные мертвецами. До этого полиция раскрыла одну из ее «фабрик» по подделке избирательных документов