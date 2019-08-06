Милонов призвал наказать пару, подвергшую младенца опасности на незаконной акции в Москве

Московская прокуратура направила в суд заявление с требованием лишить родительских прав супругов, явившихся на несогласованную акцию 27 июля с годовалым ребенком. Во время несанкционированного митинга родители передали единомышленнику своего ребенка в беспомощном состоянии, чтобы тот «прикрылся» им и прошел через кордон полиции.

«Это подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика. Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына», — сказано в пресс-релизе столичной прокуратуры.

Депутат Госдумы Виталий Милонов осудил попытки участников незаконных шествий использовать малолетних детей как щит, чтобы избежать ответственности за нарушение закона. «На мой взгляд, ни один здравомыслящий родитель не возьмет ребенка на подобную незаконную акцию», — уверен Милонов.

«Я не против, когда люди выходят даже на политические демонстрации с детьми, но, естественно, только на согласованные. Меня мои дети все время просят взять их на Первомай — такая у нас в семье традиция. И я в детстве ходил на Первомай. Но, когда идет несанкционированная акция и таким образом прикрываются детьми, так поступают только негодяи полнейшие», — рассказал парламентарий в интервью ФАН.

Человеком, воспользовавшимся малышом для собственной безнаказанности, оказался Сергей Фомин — член штаба экс-кандидата на выборы в МГД Любови Соболь. Фомин координировал действия митингующих в субботу, активно призывая протестующих к массовым беспорядкам.

Родители малыша, как и сам Фомин, вышли на незаконную акцию поддержать снятых с выборов бывших кандидатов — Любовь Соболь, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова, которых не допустили до регистрации из-за фальсифицированных подписей и подписей мертвецов, обнаруженных графологами в поданных экс-кандидатами бланках.