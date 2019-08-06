Волонтеры движения «Петербург — Город Перемен!» еженедельно проводят опросы горожан

Самое большое молодежное движение в Петербурге – «Петербург – Город Перемен!» является инициатором проекта «Твой Город», который проходит уже третий месяц.

В рамках проекта сотня волонтеров совершила 9 выходов в город с целью проведения социологических исследований, опросов, выявления проблем и проверки актуальности городских проектов, отмечается в пресс-релизе движения.

Волонтеры при каждом выходе придерживались конкретной тематики – изучали мнение петербуржцев о стрит-арте, узнавали, насколько востребованы спортплощадки на улице, насколько довольны горожане транспортной инфраструктурой города и благоустройством парков и т.п.

Волонтеры проводят опросы раз в неделю – в субботу или воскресенье и за один день опрашивают от трех до четырех тысяч горожан во всех районах города.

Проект «Твой Город» запустили в июне - за этот период были опрошены порядка 35 тысяч петербуржцев.

Принятие городских решений должно быть основано на мнении петербуржцев, считает сопредседатель движения Никита Донцов.