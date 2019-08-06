В МИД РФ прокомментировали отставку Хантсмана с поста посла США в России

В МИД России прокомментировали уход с поста посла США в России Джона Хантсмана. Заявление, адресованное президенту Соединенных штатов — Дональду Трампу, Хантсман написал сегодня. В Москве посол пробудет до 3 октября 2019 года.

«Это решение Вашингтонской Администрации, соответственно оценку его деятельности тоже должна давать американская сторона. Хантсман — профессионал. К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений», — сообщила «Политике Сегодня» Мария Захарова.

Джон Мид Хантсман — младший пробыл на посту два года. В марте 2017 года в американской прессе сообщалось, Дональд Трамп предложил Хантсману занять должность посла США в России.Его кандидатура была представлена в Сенате США 20 июля 2017 года и утверждена в сентябре того же года.