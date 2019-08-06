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В МИД РФ прокомментировали отставку Хантсмана с поста посла США в России

В МИД РФ прокомментировали отставку Хантсмана с поста посла США в России

 Посол США в РФ Хантсман подал Трампу заявление об отставке

Посол США в РФ Хантсман подал Трампу заявление об отставке
19:30   6 Августа 2019
Весь мир

В МИД РФ прокомментировали отставку Хантсмана с поста посла США в России

В МИД РФ прокомментировали отставку Хантсмана с поста посла США в России

В МИД России прокомментировали уход с поста посла США в России Джона Хантсмана. Заявление, адресованное президенту Соединенных штатов — Дональду Трампу, Хантсман написал сегодня. В Москве посол пробудет до 3 октября 2019 года.

«Это решение Вашингтонской Администрации, соответственно оценку  его деятельности тоже должна давать американская сторона. Хантсман — профессионал. К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США  не дала реализовать имеющийся  потенциал двусторонних отношений», — сообщила «Политике Сегодня» Мария Захарова.

Джон Мид Хантсман — младший пробыл на посту два года. В марте 2017 года в американской прессе сообщалось, Дональд Трамп предложил Хантсману занять должность посла США в России.Его кандидатура была представлена в Сенате США 20 июля 2017 года и утверждена в сентябре того же года.

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Автор: Олег Королев
#россия #сша #мид рф

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