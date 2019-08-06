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19:50   6 Августа 2019
Россия

Активист за деньги «пригнал» толпу на митинг в Петербурге и премировал провокаторов

Активист за деньги «пригнал» толпу на митинг в Петербурге и премировал провокаторов

Согласованный митинг в поддержку незаконной акции в Москве прошел в Петербурге в субботу, 3 августа. За его посещение можно было получить вознаграждение. А тому, кого задержали, пообещали выплаты в пятикратном размере. 

Активист за деньги «пригнал» толпу на митинг в Петербурге и премировал провокаторов

Акцию на площади перед Финляндским вокзалом организовал общественник Красимир Врански. В общей беседе во «ВКонтакте» он пообещал заплатить деньги за посещение мероприятия. Врански заявил, что в случае задержания, сумма увеличится в пять раз. Также активист обещал дополнительные 500 рублей за каждого приведенного с собой человека.

Активист за деньги «пригнал» толпу на митинг в Петербурге и премировал провокаторов

Информацию об этом в соцсети разместила группа «Наш дом – Невский Район». Там же появилась видеозапись с содержанием чата и скриншоты беседы. Врански также инструктировал по поведению на митинге.

Несмотря на его обещание заплатить за посещение митинга, на акцию у Финляндского вокзала, по данным полиции, собрались около тысячи человек. Вранский, который метит в губернаторы, попытался построить политическую карьеру через подкуп избирателей. Такой подход не может благоприятно сказаться на жизни города, если ему удастся обеспечить себе место, отмечает «ПолитЭксперт»

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Автор: Саида Габиева
#петербург #митинг #врански

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