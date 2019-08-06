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 Посол США в РФ Хантсман подал Трампу заявление об отставке

Посол США в РФ Хантсман подал Трампу заявление об отставке
19:22   6 Августа 2019
Весь мир

Посол США в РФ Хантсман подал Трампу заявление об отставке

Посол США в РФ Хантсман подал Трампу заявление об отставке

Посол США в России Джон Хантсман подал американскому лидеру Дональду Трампу заявление об отставке в понедельник, 5 августа, передает газета Salt Lake Tribune. Издание обнародовало копию документа, в котором говорится, что Хантсман поблагодарил Трампа за доверие и возможность занять должность посла США в Москве «во время исторически сложного периода в двусторонних отношениях».

«Я с почтением подаю в отставку с должности посла США в России, начиная с 3 октября 2019», — говорится в документе.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа сообщил, что американский и российский лидеры по телефону обсудили назначение нового посла США в Москве, который заменит Хантсмана. Авторы репортажа отметили, что у действующего посла с супругой в последние месяцы «прощальное турне». 

Жена дипломата Мэри Кэй Хантсман назвала «непорядочным» сюжеты СМИ, а работу в РФ — «сложной и эмоциональной выматывающей». По ее словам, многих коллег выслали из страны.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #трамп #хантсман

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