Митрохину окончательно отказали в регистрации на выборы в МГД из-за липовых подписей

Окружная избирательная комиссия повторно отказала члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщила председатель избиркома Ирина Вялых во вторник, 6 августа.

Ранее Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина на отказ в регистрации. МГИК счел возможным вернуть ему часть отбракованных подписей избирателей и обязал окружной избирком перепроверить документы и пересмотреть решение.

По словам Вялых, избирком признал недействительными 489 подписей, а достоверными — 4451. Этого оказалось недостаточно, поэтому Митрохину вновь отказали. По такой же причине отказы получили и другие оппозиционеры. «Независимые кандидаты» устроили незаконные акции, пытаясь добиться регистрации на выборах вопреки наличию фальшивых подписей.

Напомним, ранее полиция обнаружила в Москве цех по рисовке подписных листов в пользу оппозиционеров. Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь и протеже Алексея Навального и вовсе сдала в столичный избирком подписные листы, заполненные мертвецами.