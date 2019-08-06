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19:29   6 Августа 2019
Россия

Российский журналист написал книгу об охоте на него СБУ и нацистов в Киеве

Российский журналист написал книгу об охоте на него СБУ и нацистов в Киеве

Книга «Наш человек в Киеве» написана от лица корреспондента ФАН Игоря Петрашевича, проработавшего в Киеве под прикрытием более двух лет — в ней журналист повествует об охоте, которую вели за ним местные националисты и украинские спецслужбы.

Петрашевич тайно работал журналистом на Украине и присылал в редакцию Федерального агентства новостей аналитические материалы и интервью. Под его публикациями писали положительные отзывы не только соотечественники, но и украинцы, читающие неподцензурную достоверную информацию о событиях в стране.

Спустя более чем два года работы под прикрытием российский корреспондент был разоблачен, задержан и депортирован на родину за «сотрудничество с российскими СМИ». Петрашевичу запретили въезд на Украину сроком на три года.

«В рамках противодействия гибридной войне государства-агрессора в информационной сфере и локализации потенциальных угроз, а также в связи с тем, что деятельность россиянина противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя, 21 ноября 2017 года Игорь Петрашевич будет принудительно возвращен на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года», — заявили в пресс-службе СБУ.

Российский журналист написал книгу об охоте на него СБУ и нацистов в Киеве

Журналист рассказал, что в последний год работы за ним велась практически постоянная слежка  — переезды и другие способы скрыться не помогали. Он предполагает, что «ярость» украинских структур вызвало дополнение новостной картины дня в Украине фактами, не искаженными цензурой Киева.

«Особенно доставалось от неонацистов, с которыми несколько раз приходилось даже драться. На Украине неонацисты практически открыто сотрудничают с СБУ, и их атаки на меня создавали большие проблемы. Один из лидеров неонацистов Евгений Карась лично охотился за мной со своей бандой из «С14», приходилось прикладывать много усилий, чтобы продолжать в Киеве свою работу и избегать контакта с этими отморозками», — сообщил Петрашевич.

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Автор: Тимофей Булочкин
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