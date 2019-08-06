«Коммунисты России» предложили два способа решения судьбы колыбели Гитлера

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин поделился с «Политикой Сегодня» своим видением судьбы дома в бывшей австрийской деревне Рансхофен, а ныне части города Браунау-ам-Инн, где 20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер.

«Музей преступлений фашизма — самое логичное в доме, где родился главный фашист, человек, организовавший массовое уничтожение в Европе. Евреев шесть миллионов было уничтожено и представителей других наций, развязана Вторая мировая война, которая привела к гибели как минимум сорока миллионов наших граждан на полях Великой отечественной войны. Самое логичное — снести этот дом, либо сделать там музей преступлений фашизма, чтобы люди помнили и знали, чтобы это никогда не повторилось», — выразил мнение товарищ Максим.

Знаменательное строение, где при рождении будущего вождя Третьего рейха располагалась гостиница «У померанца», обошлось властям Австрии в 810 тысяч евро (около 58 миллионов рублей), уточнило издание Daily Mirror. Солидная сумма перешла на счет теперь уже бывшей владелицы Герлинды Поммер, а власти предложили архитекторам конкурс на новые варианты использования дома.

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн уточнил, что любые пронацистские виды деятельности в стенах бывшей гостиницы исключены. Обсуждался всерьез и уже предложеный Сурайкиным способ — снести строение. На родине Гитлера опасались, что объект после продажи превратится в культовый памятник для неонацистов.