Несколько деревянных домов повредились при пожаре на складе под Ачинском 

Представитель министерства обороны РФ во вторник, 6 августа, сообщил, что социальные объекты и дома в районе горевшего склада в Ачинском районе Красноярского края за исключением нескольких деревянных домов в Каменке повреждений не получили. По его словам, межведомственная группа осмотрела населенные пункты, которые расположены ближе всего к арсеналу​​​.

«Социальные объекты и жилые дома не получили повреждений», — добавили в МО РФ.

Инфраструктура, социальные объекты и жилые дома в населенных пунктах Ачинск, Назарово, Заворки, Ключи, Малый Улуй не пострадали, отметили в военном ведомстве. В деревне Каменка, вблизи которой находится склад, повредились несколько деревянных домов, а в некоторых строениях выбило оконные стекла.

Саперы обследуют и очищают населенные пункты от взрывоопасных предметов, после завершения проверки жители вернутся в дома. Кроме того, специальная комиссия министерства обороны и краевых властей оценит нанесенный ущерб жилью и социальным объектам, чтобы помочь в восстановлении.

Комиссия организует работу на базе районного военного комиссариата, поэтому жители могут обратиться туда, если обнаружат повреждения или другой причиненный ущерб.