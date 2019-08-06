Суд арестовал Галямину на 15 суток за организацию незаконных митингов в Москве

Чертановский районный суд признал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину виновной в участии в незаконном митинге в Москве. Она была арестована на 15 суток.

Установлено, что Галямина была одним из организаторов столичной незаконной протестной акции, которая состоялась в минувшую субботу.

Недопущенную до выборов кандидатку из-за высокого процента липовых подписей арестовали по статье КоАП об участии в несанкционированной акции, которая мешала работе объектов жизнеобеспечения, транспорту и движению пешеходов в центре Москвы.

В соответствии со статьей 20.2 часть 6.1 КоАП РФ, соратница блогера Алексея Навального проведет под стражей 15 суток.

30 июля Галямину арестовали на 10 суток за организацию незаконного митинга, который прошел 27 июля.

Стоит отметить, что в подписных листах Галяминой, как и других ставленников Навального, почерковедами было выявлено большое число подделок, дублей и даже автографы уже умерших москвичей.

Несостоявшийся кандидат в ответ стала призывать граждан выходить на незаконные митинги и пытаться оказывать давление на Центризбирком.