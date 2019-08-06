Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ил-76 сбросили почти 300 тонн воды для проливки территории склада под Ачинском

Ил-76 сбросили почти 300 тонн воды для проливки территории склада под Ачинском

 Суд арестовал Галямину на 15 суток за организацию незаконных митингов в Москве

Суд арестовал Галямину на 15 суток за организацию незаконных митингов в Москве
Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина возобновить встречи в «нормандском формате»

Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина возобновить встречи в «нормандском формате»

 Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик

Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик
Иностранцы, поддерживающие Мадуро, рискуют попасть под санкции США

Иностранцы, поддерживающие Мадуро, рискуют попасть под санкции США

 Власти Австрии реконструируют дом, где родился Гитлер

Власти Австрии реконструируют дом, где родился Гитлер

Ил-76 сбросили почти 300 тонн воды для проливки территории склада под Ачинском

Ил-76 сбросили почти 300 тонн воды для проливки территории склада под Ачинском

 Суд арестовал Галямину на 15 суток за организацию незаконных митингов в Москве

Суд арестовал Галямину на 15 суток за организацию незаконных митингов в Москве
Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина возобновить встречи в «нормандском формате»

Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина возобновить встречи в «нормандском формате»

 Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик

Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик
Иностранцы, поддерживающие Мадуро, рискуют попасть под санкции США

Иностранцы, поддерживающие Мадуро, рискуют попасть под санкции США

 Власти Австрии реконструируют дом, где родился Гитлер

Власти Австрии реконструируют дом, где родился Гитлер

18:32   6 Августа 2019
Россия

Суд арестовал Галямину на 15 суток за организацию незаконных митингов в Москве

Суд арестовал Галямину на 15 суток за организацию незаконных митингов в Москве

Чертановский районный суд признал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину виновной в участии в незаконном митинге в Москве. Она была арестована на 15 суток.

Установлено, что Галямина была одним из организаторов столичной незаконной протестной акции, которая состоялась в минувшую субботу.

Недопущенную до выборов кандидатку из-за высокого процента липовых подписей арестовали по статье КоАП об участии в несанкционированной акции, которая мешала работе объектов жизнеобеспечения, транспорту и движению пешеходов в центре Москвы.

В соответствии со статьей 20.2 часть 6.1 КоАП РФ, соратница блогера Алексея Навального проведет под стражей 15 суток.

30 июля Галямину арестовали на 10 суток за организацию незаконного митинга, который прошел 27 июля.

Стоит отметить, что в подписных листах Галяминой, как и других ставленников Навального, почерковедами было выявлено большое число подделок, дублей и даже автографы уже умерших москвичей.

Несостоявшийся кандидат в ответ стала призывать граждан выходить на незаконные митинги и пытаться оказывать давление на Центризбирком.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #галямина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...