Влад Лисовец назвал Аллу Вербер «очень душевным человеком»

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК завел два дела против родителей, пришедших на незаконный митинг в Москве с младенцем

СК завел два дела против родителей, пришедших на незаконный митинг в Москве с младенцем

 Волонтеры движения «Петербург — Город Перемен!» еженедельно проводят опросы горожан

Волонтеры движения «Петербург — Город Перемен!» еженедельно проводят опросы горожан
Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина возобновить встречи в «нормандском формате»

Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина возобновить встречи в «нормандском формате»

 Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик

Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик
В МИД РФ прокомментировали отставку Хантсмана с поста посла США в России

В МИД РФ прокомментировали отставку Хантсмана с поста посла США в России

 Посол США в РФ Хантсман подал Трампу заявление об отставке

Посол США в РФ Хантсман подал Трампу заявление об отставке
СК завел два дела против родителей, пришедших на незаконный митинг в Москве с младенцем

СК завел два дела против родителей, пришедших на незаконный митинг в Москве с младенцем

 Волонтеры движения «Петербург — Город Перемен!» еженедельно проводят опросы горожан

Волонтеры движения «Петербург — Город Перемен!» еженедельно проводят опросы горожан
Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина возобновить встречи в «нормандском формате»

Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина возобновить встречи в «нормандском формате»

 Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик

Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик
В МИД РФ прокомментировали отставку Хантсмана с поста посла США в России

В МИД РФ прокомментировали отставку Хантсмана с поста посла США в России

 Посол США в РФ Хантсман подал Трампу заявление об отставке

Посол США в РФ Хантсман подал Трампу заявление об отставке
18:58   6 Августа 2019
Россия

Влад Лисовец назвал Аллу Вербер «очень душевным человеком»

Влад Лисовец назвал Аллу Вербер «очень душевным человеком»

Фэшн-директор ЦУМ, вице-президент компании Mercury Алла Вербер скончалась на 62-ом году жизни в Италии, где проводила отпуск. Информацию подтвердили ее родные и близкие. Трагическое известие потрясло стилиста, телеведущего и эксперта моды Владислава Лисовца.

В беседе с Nation News он назвал Вербер «человеком, которому можно было позвонить ночью» и обратиться за помощью. По словам Лисовца, она одна из немногих, кого не испортили слава и деньги.

«Она невероятно крутой человек именно потому, что обычно люди из фэшн-индустрии более жесткие, более поверхностные. А Алла при всем этом оставалась всегда очень душевным человеком», — поделился стилист. 

Лисовец уверен, что найти человека, который смог бы сказать о покойной что-то негативное, вряд ли можно.

«Она забавная, она смешная, она ироничная, она очень хороший человек. В общем, вы сообщили мне ужасную новость», — резюмировал собеседник агентства.

Влад Лисовец назвал Аллу Вербер «очень душевным человеком»

Алла Вербер сотрудничала с брендом Mercury с 1993 года. Когда Mercury приобрел ЦУМ, ее пригласили работать фэшн-директором. За многолетнюю работу Вербер не раз удостаивалась наград за влияние на модную индустрию. Бизнес-вумен скончалась в итальянской больнице в Форте-дей-Марми, куда ее госпитализировали. 

Причина смерти — анафилактический шок , который спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#алла вербер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...