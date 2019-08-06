Влад Лисовец назвал Аллу Вербер «очень душевным человеком»

Фэшн-директор ЦУМ, вице-президент компании Mercury Алла Вербер скончалась на 62-ом году жизни в Италии, где проводила отпуск. Информацию подтвердили ее родные и близкие. Трагическое известие потрясло стилиста, телеведущего и эксперта моды Владислава Лисовца.

В беседе с Nation News он назвал Вербер «человеком, которому можно было позвонить ночью» и обратиться за помощью. По словам Лисовца, она одна из немногих, кого не испортили слава и деньги.

«Она невероятно крутой человек именно потому, что обычно люди из фэшн-индустрии более жесткие, более поверхностные. А Алла при всем этом оставалась всегда очень душевным человеком», — поделился стилист.

Лисовец уверен, что найти человека, который смог бы сказать о покойной что-то негативное, вряд ли можно.

«Она забавная, она смешная, она ироничная, она очень хороший человек. В общем, вы сообщили мне ужасную новость», — резюмировал собеседник агентства.

Алла Вербер сотрудничала с брендом Mercury с 1993 года. Когда Mercury приобрел ЦУМ, ее пригласили работать фэшн-директором. За многолетнюю работу Вербер не раз удостаивалась наград за влияние на модную индустрию. Бизнес-вумен скончалась в итальянской больнице в Форте-дей-Марми, куда ее госпитализировали.

Причина смерти — анафилактический шок , который спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт.