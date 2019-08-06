Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ил-76 сбросили почти 300 тонн воды для проливки территории склада под Ачинском

Ил-76 сбросили почти 300 тонн воды для проливки территории склада под Ачинском

 Суд арестовал Галямину на 15 суток за организацию незаконных митингов в Москве

Суд арестовал Галямину на 15 суток за организацию незаконных митингов в Москве
Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина возобновить встречи в «нормандском формате»

Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина возобновить встречи в «нормандском формате»

 Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик

Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик
Иностранцы, поддерживающие Мадуро, рискуют попасть под санкции США

Иностранцы, поддерживающие Мадуро, рискуют попасть под санкции США

 Власти Австрии реконструируют дом, где родился Гитлер

Власти Австрии реконструируют дом, где родился Гитлер

Ил-76 сбросили почти 300 тонн воды для проливки территории склада под Ачинском

Ил-76 сбросили почти 300 тонн воды для проливки территории склада под Ачинском

 Суд арестовал Галямину на 15 суток за организацию незаконных митингов в Москве

Суд арестовал Галямину на 15 суток за организацию незаконных митингов в Москве
Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина возобновить встречи в «нормандском формате»

Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина возобновить встречи в «нормандском формате»

 Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик

Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик
Иностранцы, поддерживающие Мадуро, рискуют попасть под санкции США

Иностранцы, поддерживающие Мадуро, рискуют попасть под санкции США

 Власти Австрии реконструируют дом, где родился Гитлер

Власти Австрии реконструируют дом, где родился Гитлер

18:32   6 Августа 2019
Россия

Ил-76 сбросили почти 300 тонн воды для проливки территории склада под Ачинском

Ил-76 сбросили почти 300 тонн воды для проливки территории склада под Ачинском

Представитель министерства обороны РФ во вторник, 6 августа, сообщил, что Ил-76 сбросили почти 300 тонн воды для проливки территории военного склада под Ачинском. По его словам, самолеты оборудовали специальными водосливными устройствами. Ил-76 семь раз пролили территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в селе Каменка.

Самолеты МО РФ веерным способом сменяли друг друга, и доставил к месту сброса по 42 тонны воды. Всего военная авиация сбросила 294 тонны воды для проливки территории, объяснили в ведомстве. Склад воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края загорелся в понедельник, 5 августа. 

Жителей населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места случившегося, эвакуировали, а на территории Ачинского района ввели режим ЧС. Во вторник, 6 августа, министерство обороны проинформировало, что пожар на складе ликвидировали, и детонация боеприпасов прекратилась. Позже региональные власти сняли режим ЧС в Ачинске.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#минобороны #ил-76 #склад #ачинск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...