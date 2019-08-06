Ил-76 сбросили почти 300 тонн воды для проливки территории склада под Ачинском

Представитель министерства обороны РФ во вторник, 6 августа, сообщил, что Ил-76 сбросили почти 300 тонн воды для проливки территории военного склада под Ачинском. По его словам, самолеты оборудовали специальными водосливными устройствами. Ил-76 семь раз пролили территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в селе Каменка.

Самолеты МО РФ веерным способом сменяли друг друга, и доставил к месту сброса по 42 тонны воды. Всего военная авиация сбросила 294 тонны воды для проливки территории, объяснили в ведомстве. Склад воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края загорелся в понедельник, 5 августа.

Жителей населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места случившегося, эвакуировали, а на территории Ачинского района ввели режим ЧС. Во вторник, 6 августа, министерство обороны проинформировало, что пожар на складе ликвидировали, и детонация боеприпасов прекратилась. Позже региональные власти сняли режим ЧС в Ачинске.