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Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина возобновить встречи в «нормандском формате»

Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина возобновить встречи в «нормандском формате»

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18:30   6 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина возобновить встречи в «нормандском формате»

Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина возобновить встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав стран-участниц «нормандского формата» (Россия, Франция, Германия, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров по Донбассу. Такое заявление в Facebook он сделал после гибели четырех украинских силовиков в регионе.

Ранее украинское Минобороны сообщило о двух обстрелах позиций силовиков в Донбассе во вторник, 6 августа. Четверо военных погибли. Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что это «грубое нарушение перемирия» не останется без внимания. По словам Зеленского, случившееся направлено на подрыв не только «хлебного» перемирия, но и всего переговорного процесса.

«Призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата —Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина 3 как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, в ДНР обвинили Киев в попытках списать свои небоевые потери и отвлечь внимание от нарушений перемирия со стороны армии Украины в Донбассе.

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина #нормандская четверка #зеленский

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