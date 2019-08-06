Волонтеры Национального центра вызвались патрулировать пляжи и водоемы

Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям готовы помочь спасателям с патрулированием пляжей и водоемов. Предложение направили министру МЧС Евгению Зиничеву и главе Хабаровского края Сергею Фургалу, пишет ФАН.

Добровольцы с опытом патрулирования «диких» пляжей готовы помочь спасателям обеспечить безопасность граждан, отметила председатель Попечительского Совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Также волонтеры Национального центра вызвались провести ряд мероприятий, разъясняющих правила безопасного поведения на воде и схему первой помощи утопающим.

По данным Национального центра, за первые шесть месяцев 2019 года в России на водных объектах погибли 72 ребенка, тогда как годом ранее за тот же срок погибло 50 детей. Показатели детской смерти растут почти во всех российских регионах. Эксперты называют главной причиной гибели людей несоблюдение правил безопасности при нахождении у водоемов, в том числе, отсутствие контроля старших и пренебрежение табличками «Купание запрещено».