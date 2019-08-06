Иностранцы, поддерживающие Мадуро, рискуют попасть под санкции США

США могут ввести санкции против иностранцев, поддерживающих президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил советник президента США Джон Болтон.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Боливарианской республики, в том числе нефтяную госкомпанию PDVSA и центрального банка Венесуэлы — об этом сообщил Белый дом в опубликованном документе.

Ранее венесуэльский центральный банк фигурировал в недостоверных публикациях западных СМИ. В феврале слух о вывозе самолетами российской авиакомпании восьми тонн золота из хранилищ центробанка в Каракасе распространялся в западных изданиях, но был опровергнут даже опубликовавшими его медиа.

Болтон подчеркнул, что новый указ позволит вводить ограничительные меры не только в отношении венесуэльских структур: под санкции рискуют попасть и те иностранцы, которые тем или иным образом «предоставляют поддержку» властям Венесуэлы.

«Что важно, исполнительный указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая властям Венесуэлы», — сказал Болтон в ходе конференции в Лиме.

В феврале в Каракасе обострилась политическая обстановка из-за попыток оппозиционера Хуана Гуайдо организовать государственный переворот. Гуайдо незаконно провозгласил себя президентом республики под патронажем властей США, но «революция» в Венесуэле провалилась — большинство населения поддержало легитимного президента Мадуро.

В попытках исказить реальную картину событий, происходящих зимой в Каракасе, некоторые западные СМИ опубликовали ряд фейковых новостей. Так старейшее американское информационное агентство Reuters пожертвовало репутацией и опубликовало фейк про отправку в Венесуэлу так называемой «ЧВК Вагнера», используя в качестве «достоверного источника» заявления мошенника и лже-атамана Евгения Шабаева. Вскоре после этого СМИ, в том числе те, которые распространяли недостоверную информацию, ее опровергли.