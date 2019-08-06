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18:06   6 Августа 2019
Весь мир

Венесуэла назвала экономическим терроризмом блокировку активов со стороны США

Венесуэла назвала экономическим терроризмом блокировку активов со стороны США

Представитель венесуэльского министерства иностранных дел во вторник, 6 августа, заявил, что блокировка активов страны — экономический терроризм со стороны США. По его словам, администрация американского лидера Дональда Трампа нацелена на провал политического диалога по ситуации в Венесуэле.

Ранее президент США подписал указ о блокировке с понедельника, 5 августа, активов венесуэльских властей в американской юрисдикции, включив в список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA​​​. Правительство Венесуэлы считает, что Вашингтон выпустил указ, который формализует уже существующую «криминальную блокаду экономики, финансов и торговли».

«Заявляем перед международным сообществом о новой серьезной агрессии администрации Трампа в виде экономического терроризма против народа Венесуэлы», — подчеркнули в МИД страны.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #экономика #общество #венесуэла

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