Венесуэла назвала экономическим терроризмом блокировку активов со стороны США

Представитель венесуэльского министерства иностранных дел во вторник, 6 августа, заявил, что блокировка активов страны — экономический терроризм со стороны США. По его словам, администрация американского лидера Дональда Трампа нацелена на провал политического диалога по ситуации в Венесуэле.

Ранее президент США подписал указ о блокировке с понедельника, 5 августа, активов венесуэльских властей в американской юрисдикции, включив в список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA​​​. Правительство Венесуэлы считает, что Вашингтон выпустил указ, который формализует уже существующую «криминальную блокаду экономики, финансов и торговли».