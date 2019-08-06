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 Власти Австрии реконструируют дом, где родился Гитлер

Власти Австрии реконструируют дом, где родился Гитлер

18:08   6 Августа 2019
Весь мир

Власти Австрии реконструируют дом, где родился Гитлер

Власти Австрии реконструируют дом, где родился Гитлер

Дом в австрийском городе Браунау, где родился Адольф Гитлер, реконструируют. Здание поступило в собственность правительства. Экс-владелице дома присудили компенсацию в 810 тысяч евро (около 58 миллионов рублей).

Об этом сообщает Daily Mail во вторник, 6 августа. Глава МВД Австрии Вольфганга Пешор заявил, что власти найдут новые варианты использования дома, где родился Гитлер, «исключая любые пронацистские виды деятельности».

Правительство взяло дом под контроль в декабре 2016 года после долгих споров с его хозяйкой Герлиндой Поммер. Семья женщины владела домом почти сто лет. Ранее правительствоо выплачивало Поммер около 4,8 тысяч евро (примерно 350 тысяч рублей) ежемесячно и использовало дом как центр для людей с ограниченными возможностями. 

Власти Австрии реконструируют дом, где родился Гитлер

Нацисты выкупили дом в 1938 году. В 1952 году первые собственники вернули здание себе. Там разместили библиотеку, а позже дом для людей с ограниченными возможностями. В октябре 2016 года власти решили реконструировать дом, где родился Гитлер, а не сносить его.

Бывшей владелице дома в австрийском городе Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер, присудили компенсацию в 810 тысяч евро (около 58 миллионов рублей). 

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Автор: Арсений Аскольский
#австрия #реконструкция #дом гитлера

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