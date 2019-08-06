Васильев назвал трагедией для всего мира моды смерть Аллы Вербер

Мир моды потресла новость об уходе из жизни фэшн-директора ЦУМ. Алла Вербер скончалась на 62-ом году жизни в Италии, в Форте-дей-Марми, где проводила отпуск. Два дня назад она опубликовала в Instagram фотографию на велосипеде. Причиной смерти называют инфаркт.

«Политика Сегодня» связалась с историком моды Александром Васильевым, который много сотрудничал с Вербер. Для него уход столь жизнерадостного человека стал неожиданностью.

«Я виделся с ней совсем недавно. Она была очень веселым человеком, который представлял из себя праздник. Ее смерть — это трагичная новость не только для ее близких и коллег: это трагедия для всего мира моды, особенно российского гламура. Она делала все для гламуризации мира моды, особенно во Франции и Италии. Это те страны, с которыми она много работала и много пропагандировала этот стиль. И завоевала прекрасную репутацию на этом поприще», — рассказывает Васильев.

Историк моды напомнил, что уход Аллы Вербер уход заставляет нас всех задуматься о бренности бытия и том, что всем и в мире моды, и в мире политики надо не затягивать с завещаниями.