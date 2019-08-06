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17:48   6 Августа 2019
Россия

Васильев назвал трагедией для всего мира моды смерть Аллы Вербер

Васильев назвал трагедией для всего мира моды смерть Аллы Вербер

Мир моды потресла новость об уходе из жизни фэшн-директора ЦУМ.  Алла Вербер скончалась на 62-ом году жизни в Италии, в Форте-дей-Марми, где проводила отпуск. Два дня назад она опубликовала в Instagram фотографию на велосипеде. Причиной смерти называют инфаркт. 

«Политика Сегодня» связалась с историком моды Александром Васильевым, который много сотрудничал с Вербер. Для него уход столь жизнерадостного человека стал неожиданностью.

«Я виделся с ней совсем недавно. Она была очень веселым человеком, который представлял из себя праздник. Ее смерть — это трагичная новость не только для ее близких и коллег: это трагедия для всего мира моды, особенно российского гламура. Она делала все для гламуризации мира моды, особенно во Франции и Италии. Это те страны, с которыми она много работала и много пропагандировала этот стиль. И завоевала прекрасную репутацию на этом поприще», — рассказывает Васильев.

Историк моды напомнил, что уход Аллы Вербер уход заставляет нас всех задуматься о бренности бытия и том, что всем и в мире моды, и в мире политики надо не затягивать с завещаниями.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #мода #алла вербер #александр васильев

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