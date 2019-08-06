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18:23   6 Августа 2019
Россия

Госдума может создать группу для расследования попытки вмешательства в выборы в РФ

Госдума может создать группу для расследования попытки вмешательства в выборы в РФ

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в связи со столичными несогласованными акциями предложил созвать внеочередное заседание совета ГД по созданию рабочей группы для расследования возможного вмешательствах в выборы в РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство сообщит американскому и немецкому руководству, что их дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России, информируя о незаконных массовых мероприятиях в Москве.

Как отметил Миронов, в рабочую группу, расследующую возможное вмешательство в выборы, должны войти представители всех четырех фракций Госдумы.

Он также считает недопустимым бездействовать при попытках манипуляции извне.

Обращение по этой теме он направил председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #госдума #выборы #политика

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