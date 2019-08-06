Госдума может создать группу для расследования попытки вмешательства в выборы в РФ
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в связи со столичными несогласованными акциями предложил созвать внеочередное заседание совета ГД по созданию рабочей группы для расследования возможного вмешательствах в выборы в РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство сообщит американскому и немецкому руководству, что их дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела России, информируя о незаконных массовых мероприятиях в Москве.
Как отметил Миронов, в рабочую группу, расследующую возможное вмешательство в выборы, должны войти представители всех четырех фракций Госдумы.
Он также считает недопустимым бездействовать при попытках манипуляции извне.
Обращение по этой теме он направил председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.