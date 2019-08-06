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17:31   6 Августа 2019
Россия

Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Гудкова кандидатом

Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Гудкова кандидатом

Рабочая группа Центризбиркома на заседании 6 августа рекомендовала комиссии не удовлетворять жалобу Дмитрия Гудкова и не регистрировать его кандидатом на выборы в Мосгордуму.

Окончательное решение по ходатайству Гудкова примет Центризбирком на заседании в среду, 7 августа. В четверг ЦИК начал рассматривать жалобы снятых из-за бракованных подписей депутатов, но принял решение окончательно отказать в регистрации кандидатами директора «ФБК» Ивана Жданова, юриста Любови Соболь, муниципального депутата Ильи Яшина и Константина Янкаускаса.

Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Гудкова кандидатом

Экс-кандидату Гудкову вернули после проверки ЦИК 31 подпись избирателей, поданных за его выдвижение. Ранее эти подписи были названы недействительными в числе прочих автографов, признанных Мосгоризбиркомом бракованными. В июле Гудкова не зарегистрировали кандидатом на столичные выборы из-за фальсификации подписей и использования подписей мертвецов.

Ранее журналисты пообщались с семьями умерших, чьи данные и автографы указаны в бюллетенях за выдвижение Гудкова. Напомним, бывший кандидат был дважды задержан из-за недавних незаконных митингов в центре столицы, на которые он активно призывал ходить москвичей.

Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Гудкова кандидатом

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Автор: Тимофей Булочкин
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