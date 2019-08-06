Собчак назвала Вебер «потрясающей женщиной»

Журналист, телеведущая Ксения Собчак назвала скончавшуюся фешн-директора ЦУМа, вице-президента компании Mercury Аллу Вербер потрясающей и талантливой женщиной.

«Мне подтвердили близкие родственники- умерла Алла Вербер… Потрясающая и очень талантливая была женщина», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

По данным издания Super, 61-летняя Вербер скончалась в Италии, в Форте-дей-Марми, где проводила отпуск. Два дня назад она опубликовала в Instagram фотографию на велосипеде. Причиной смерти называют инфаркт.

Алла Вербер сотрудничала с брендом Mercury с 1993 года. Когда Mercury приобрел ЦУМ, ее пригласили работать фешн-директором. За многолетнюю работу Вербер не раз удостаивалась наград за влияние на модную индустрию.