Советник Трампа не исключил снятия пошлин с КНР

Экономический советник Белого дома Лоуренс Кудлоу во вторник, 6 августа, заявил, что в случае прогресса в переговорах по торговле между Вашингтоном и Пекином в сентябре ситуация с тарифами может измениться. По его словам, цель США — обнулить пошлины и снять торговые барьеры, если китайская сторона проведет реформы.

Американская команда прилетит в Пекин в сентябре, поэтому движение к хорошей сделке станет позитивным сигналом и, возможно, изменит ситуацию с пошлинами, сказал Лоуренс Кудлоу. Ранее Трамп на полях саммита в Осаке встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и заявил, что Вашингтон готов достичь взаимоприемлемого торгового соглашения с Пекином. Однако переговоры, которые делегации США и КНР провели в Пекине на прошлой неделе, не достигли необходимого прогресса, резюмировал Кудлоу.

Massive amounts of money from China and other parts of the world is pouring into the United States for reasons of safety, investment, and interest rates! We are in a very strong position. Companies are also coming to the U.S. in big numbers. A beautiful thing to watch!