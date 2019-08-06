Советник Трампа не исключил снятия пошлин с КНР

Экономический советник Белого дома Лоуренс Кудлоу во вторник, 6 августа, заявил, что в случае прогресса в переговорах по торговле между Вашингтоном и Пекином в сентябре ситуация с тарифами может измениться. По его словам, цель США — обнулить пошлины и снять торговые барьеры, если китайская сторона проведет реформы.

«Тогда мы отправим миллиарды тонн американских продуктов туда и приведем торговый баланс к нормальному состоянию», — добавил советник Трампа.

Американская команда прилетит в Пекин в сентябре, поэтому движение к хорошей сделке станет позитивным сигналом и, возможно, изменит ситуацию с пошлинами, сказал Лоуренс Кудлоу. Ранее Трамп на полях саммита в Осаке встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и заявил, что Вашингтон готов достичь взаимоприемлемого торгового соглашения с Пекином. Однако переговоры, которые делегации США и КНР провели в Пекине на прошлой неделе, не достигли необходимого прогресса, резюмировал Кудлоу.