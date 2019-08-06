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17:24   6 Августа 2019
Россия

Подросток утонул, пытаясь спасти маленького брата в реке Коми

Подросток утонул, пытаясь спасти маленького брата в реке Коми

Двое детей утонули в реке Вычегде. СК России по республике Коми уже начало проверку по факту случившегося, передает во вторник РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону. 

«В рамках проверки проведен осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Принимаются меры по поиску тел несовершеннолетних», — передает пресс-служба.

По данным следователей, утром 6 августа трое несовершеннолетних братьев из села Усть-Нем отправились на рыбалку. Трехлетний мальчик упал в воду. Его попытался спасти 12-летний брат, но дети не смогли выбраться на берег из-за сильного течения и холодной воды. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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