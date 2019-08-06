Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик

Белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник, 6 августа, встретился с бывшим президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым, поздравил коллегу с 70-летием и обсудил актуальные вопросы. Президент подарил Бакиеву картину и кортик.

«Поводом для разговора стал 70-летний юбилей Бакиева, который он отметил несколько дней назад», — добавили в пресс-службе Лукашенко.

Встреча состоялась во Дворце независимости. Лукашенко подарил Бакиеву картину «Охота кочевников с беркутом», кортик и букет белорусских цветов. Экс-президента Киргизии поблагодарил Лукашенко за подарки.

«Это же моя страна… Кони, беркуты», — сказал Бакиев, когда увидел картину.