Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном

Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном

 Суд принял иск о лишении родительских прав супругов после несогласованной акции

Суд принял иск о лишении родительских прав супругов после несогласованной акции
Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик

Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик

 Коломойский рассказал, что обменивается с Зеленским шутками по мессенджеру

Коломойский рассказал, что обменивается с Зеленским шутками по мессенджеру
Пострадавшие жители Латакии рассказали об атаках террористов на базу «Хмеймим»

Пострадавшие жители Латакии рассказали об атаках террористов на базу «Хмеймим»

 Покидающая ЕС Британия по привычке потребовала лишить Россию права голоса в ПАСЕ

Покидающая ЕС Британия по привычке потребовала лишить Россию права голоса в ПАСЕ
Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном

Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном

 Суд принял иск о лишении родительских прав супругов после несогласованной акции

Суд принял иск о лишении родительских прав супругов после несогласованной акции
Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик

Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик

 Коломойский рассказал, что обменивается с Зеленским шутками по мессенджеру

Коломойский рассказал, что обменивается с Зеленским шутками по мессенджеру
Пострадавшие жители Латакии рассказали об атаках террористов на базу «Хмеймим»

Пострадавшие жители Латакии рассказали об атаках террористов на базу «Хмеймим»

 Покидающая ЕС Британия по привычке потребовала лишить Россию права голоса в ПАСЕ

Покидающая ЕС Британия по привычке потребовала лишить Россию права голоса в ПАСЕ
17:14   6 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик

Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик

Белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник, 6 августа, встретился с бывшим президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым,  поздравил коллегу с 70-летием и обсудил актуальные вопросы. Президент подарил Бакиеву картину и кортик.

«Поводом для разговора стал 70-летний юбилей Бакиева, который он отметил несколько дней назад», — добавили в пресс-службе Лукашенко.

Встреча состоялась во Дворце независимости. Лукашенко подарил Бакиеву картину «Охота кочевников с беркутом», кортик и букет белорусских цветов. Экс-президента Киргизии поблагодарил Лукашенко за подарки.

«Это же моя страна… Кони, беркуты»,  — сказал Бакиев, когда увидел картину. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#киргизия #белоруссия #общество #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...