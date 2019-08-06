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17:01   6 Августа 2019
Россия

СМИ сообщили о смерти директора ЦУМа Аллы Вербер

СМИ сообщили о смерти директора ЦУМа Аллы Вербер

СМИ сообщают, что фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер скончалась в Италии на 61 году жизни.

Сообщается о госпитализации Вербер в больницу в Форте-дей-Марми два дня назад, во время ее отпуска. 6 августа Вербер умерла. Причиной смерти назван инфаркт. Информацию о кончине Вербер подтвердили СМИ ее знакомые.

Ранее 4 августа в реанимации умер российский и американский певец шансона Вилли Токарев, ему было 84 года — причина смерти не уточнялась. 

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #смерть #новости #общество

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