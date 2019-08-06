Милонов предложил запретить «каждой вши» летать в бизнес-классе на народные деньги

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов в беседе с агентством новостей «Москва» предложил увеличить суточные для чиновников, находящихся в командировке. Повысить инициатор намерен со 100 рублей до одной тысячи.

«Суточные в размере 100 рублей - это рудимент, это архаизм полнейший. <…> Поэтому рассчитывать надо в среднем, мы же можем посчитать, сколько это денег. Оплачивают гостиницу за 3 тысячи, за 5 тысяч, за 10 тысяч рублей. И 100 рублей на пропитание — это, конечно, неправильно», — посетовал Вострецов, не уточнив зарплаты чиновников, о которых он говорит.

«Политика Сегодня» обсудила предложение Вострецова с депутатом Госдумы Виталием Милоновым, который решил поддержать инициативу. Но в другом ключе.

«Политическим и региональным чиновникам запретить летать бизнес-классом. Всем, кроме первого лица, за госсчет. Всем остальным: главам комитетов и так далее — экономом. Если хотят больше — пускай платят из своей зарплаты, — говорит Милонов, добавив, что такое предложение он готов поддержать двумя руками. — А то у нас каждая вошь, извините меня, летает в бизнес-классе на народные деньги».

Совершенно ясно Милонову, что никакой гостиницы со 100 рублей с суточных чиновники не оплачивают. Она идет в полный счет командировки.

«Суточные для депутатов и чиновников — вообще нонсенс. Во время командировки они работают. У него каких-то особенных дополнительных расходов нет. Я как-то не видел, чтобы у нас висели объявления о наборе в депутаты, что никто не идет… Наоборот, когда депутаты и чиновники набираются, люди тратят порой миллионы рублей на это [предвыборные кампании]», — рассказывает Милонов.

Корреспондент решил уточнить у Милонова, правда ли суточные составляют всего 100 рублей у слуг народа. Оказалось, что депутат не знает реальных расценок, потому как ни разу не просил выплачивать ему суточные за командировки.