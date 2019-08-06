Пострадавшие жители Латакии рассказали об атаках террористов на базу «Хмеймим»

Реактивные снаряды, выпущенные боевиками по авиабазе ВКС РФ «Хмеймим», обрушились на мирных жителей населенного пункта Руайсат Афиф. Корреспонденты ФАН лично побывали на месте обстрела и поговорили с местными жителями.

Напомним, 1 августа сирийская правительственная армия ввела «режим тишины» на фронтах в провинциях Хама, Идлиб и Латакия. Перемирие поддержали большинство представителей сирийской «умеренной оппозиции», участвовавших в переговорах в Нур-Султане. Однако террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (находятся под контролем боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры») воспользовались ситуацией, чтобы устроить провокации.

Накануне три снаряда были выпущены в направлении «Хмеймима», но упали близ авиабазы, в жилых кварталах населенного пункта Руайсат Афиф, что привело к ранению четверых местных жителей. Двое получили тяжелые ранения - 30-летний Мусамма Аллюш и его дядя.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы.

Мать Мусаммы Мажад Аллюш рассказала, что все местные жители ненавидят террористов, которые не дают людям спокойно работать на своей земле. Только благодаря сирийской и российской армии боевиков удалось потеснить, отмечает она.