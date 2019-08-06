Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном

Противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота выполнили плановый 13-ти часовой полет над нейтральными водами Тихого океана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны во вторник, 6 августа.

Два Ту-142 полетали вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады. Отмечается, что самолеты сопровождала пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

«Самолеты-заправщики Ил-78 Дальней авиации ВКС России осуществили воздушную дозаправку противолодочных самолетов», — добавили в пресс-службе.

Подчеркивается, что самолеты морской авиации ТОФ проводился в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.