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17:03   6 Августа 2019
Россия

Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном

Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном

Противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота выполнили плановый 13-ти часовой полет над нейтральными водами Тихого океана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны во вторник, 6 августа. 

Два Ту-142 полетали вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады. Отмечается, что самолеты сопровождала пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

«Самолеты-заправщики Ил-78 Дальней авиации ВКС России осуществили воздушную дозаправку противолодочных самолетов», — добавили в пресс-службе.

Подчеркивается, что самолеты морской авиации ТОФ проводился в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #ту-142

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